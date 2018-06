Stiri pe aceeasi tema

- Liderul secesionistilor din Hong Kong a fost condamnat luni la sase ani de inchisoare pentru rolul sau in revoltele care au cuprins fosta colonie britanica in 2016, informeaza AFP. Edward Leung, 27 de ani, a fost declarat vinovat, in mai, pentru participarea sa la violente, cele mai ample…

- Autoritatile nord-coreeane si-au confirmat intentia de a-si distruge arsenalul nuclear, a anuntat secretarul de Stat american Mike Pompeo, care a precizat ca liderul nord-coreean Kim Jong Un i-a spus personal acest lucru, relateaza Reuters conform News.ro . Liderul nord-coreean urmeaza se se intalnesca…

- Hong Kong a fost cel mai scump oras din lume pentru cea mai mare parte a deceniului, iar din ce in ce mai multi miliardari au inceput sa locuiasca acolo, potrivit Business Insider. In 2017, in Hong Kong au aparut 21 de miliardari noi, ajungand astfel la un numar total de 93 de miiardari…

- China a cerut companiilor aeriene straine sa schimbe modul in care se refera la Taiwan, Hong Kong si Macao, iar Casa Alba a respins sambata aceste pretentii, pe care le-a apreciat ca "absurditati orwelliene", transmite Reuters. O declaratie a presedintiei americane dezvaluie ca autoritatea aeronautica…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un a fost primit de China cu toate onorurile rezervate marilor sefi de stat - un banchet fastuos, zambete, fotografii cu sotiile, escorta de motociclisti si buchete de flori, relateaza AFP, citata de News.ro. Dupa doua zile de tacere, presa oficiala din cele doua tari a…

- Liderul nord-coreean Kim Jong-un, insotit de sotia sa, s-a deplasat in prima sa vizita in strainatate de la venirea la putere in China. A doriat sa discute cu omologul sau chinez Xi Jinping inainte de convorbirile cu presedintele Coreii de Sud, Moon Jae-in, si cel american Donald Trump.

