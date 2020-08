Hong Kong: lideri sancționați, nouă escaladare între Beijing și Washington Washingtonul a accentuat și mai mult confruntarea cu Beijingul adoptând sancțiuni contra a 11 lideri din Hong Kong, printre care șefa executivului, Carrie Lam. Masuri radicale au fost luate de asemenea contra companiilor chinezești TikTok și WeChat.



Este tot mai mare tensiunea între Washington și Beijing, dupa ce Statele Unite au adoptat sancțiuni contra unui numar de 11 lideri din Hong Kong, printre care șefa executivului, Carrie Lam. În paralel, masuri radicale au fost adoptate și fața de companiile digitale chinezești TikTok și WeChat, relateaza ​postul France 24, citat… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

