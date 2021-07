Stiri pe aceeasi tema

- Un fost redactor-sef al Apple Daily, tabloid prodemocratie din Hong Kong recent inchis, a fost arestat miercuri dimineata, a anuntat Politia, intr-un context de preluare a presei in fosta colinie britanica, scrie AFP.

- Principalul editorialist al ziarului pro-democratie Apple Daily, inchis saptamana trecuta, a fost arestat duminica seara de Politia din Hong Kong in momentul in care se pregatea sa paraseasca tara, potrivit mass-media locale, scrie AFP.

- Fung Wai-Long, 57 de ani, redactor-sef si responsabil cu editorialistii site-ului in engleza al cotidianului, este al saptelea jurnalist al tabloidului care este arestat in virtutea legii privind securitatea nationala impusa de China in urma cu aproape un an, noteaza agenția France Presse, citata de…

- Principalul editorialist al cotidianului pro-democratie Apple Daily, inchis saptamana trecuta, a fost arestat duminica seara de politie la Hong Kong in momentul in care se pregatea sa paraseasca teritoriul, relateaza media locale, preluate de AFP. Dupa retinerea unora dintre reprezentantii…

- Principalul editorialist al cotidianului pro-democratie Apple Daily, inchis saptamana trecuta, a fost arestat duminica seara de politie la Hong Kong in momentul in care se pregatea sa paraseasca teritoriul, relateaza media locale, preluate de AFP. Dupa retinerea unora dintre reprezentantii…

- Cel mai mare ziar pro-democrație din Hong Kong, Apple Daily, a anunțat ca-și incheie activitatea, dupa ce sute de polițiști au descins joi dimineața la sediul publicației, informeaza BBC. Redactorul-șef, trei responsabili ai ziarului și directorul executiv au fost arestați atunci, sub acuzația ca au…

- Politia din Hong Kong a arestat joi dimineata cinci directori ai publicatiei pro-democratie Apple Daily, printre care si redactorul-sef Ryan Law, in baza legii securitatii nationale. Tabloidul popular Apple Daily a sustinut fara rezerve miscarea pro-democratie din Hong Kong, informeza Mediafax.…

- Politia din Hong Kong a arestat joi dimineata cinci directori ai publicatiei pro-democratie Apple Daily, printre care si redactorul-sef Ryan Law, in baza legii securitatii nationale. Tabloidul popular Apple...