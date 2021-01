Stiri pe aceeasi tema

- Testarea in masa pentru COVID-19 a mii de persoane in statiunea elvetiana St. Moritz, unde unele hoteluri de lux au fost plasate in carantina, a relevat 53 de infectii cu noul coronavirus, dintre care 31 cu o varianta cu raspandire rapida, au informat joi oficiali locali, potrivit Reuters, potrivit…

- Guvernul spaniol va trimite convoaie cu vaccinul impotriva COVID-19 si alimente, duminica, in zonele ramase izolate din cauza furtunii Filomena, care a adus cea mai abundenta ninsoare din ultimele decenii in centrul Spaniei si a provocat moartea a patru persoane, relateaza Reuters. In zona…

- Irlanda a anuntat, miercuri, adoptarea unor masuri mult mai dure de la inceputul anului trecut incoace impotriva coronavirusului. Cazurile de infectii provocate de noua tulpina a coronavirusului au explodat, iar numarul spitalizarilor a urcat la un nivel record si a provocat temeri ca sistemul de sanatate…

- Dupa Slovacia, și Austria anunța testarea in masa a populației. Austria se inspira din exemplul Slovaciei și va desfasura o campanie de testare pe scara larga a populației pentru COVID-19 dupa incheierea perioadei de carantina ce va incepe marti si va dura pana pe 6 decembrie inclusiv, a declarat cancelarul…

- Austria va desfasura o campanie de testare pe scara larga pentru COVID-19, dupa incheierea perioadei de carantina, care va incepe marti si va dura pana pe 6 decembrie inclusiv, a anunțat cancelarul Sebastian Kurz, informeaza Agerpres.Referindu-se la testele pe scara larga efectuate in Slovacia vecina,…

- Polonia a raportat miercuri un nou record infecții cu coronavirusul, numarul contagierilor ajungand la aproape 25.000, si 373 de decese provocate de COVID-19, cel mai mare numar de la debutul pandemiei, transmit dpa și Reuters . Numarul de noi contagieri raportat miercuri a fost de 24.692, numarul…

- Vaccinul anti-Covid-19 dezvoltat de Universitatea Oxford produce un raspuns imun similar și la tineri și la varstnici, iar reacțiile adverse au fost mai puțin intalnite la cei varstnici, a anunțat producatorul farma britanic AstraZeneca, potrivit Hotnews. ”Este incurajator sa vedem ca raspunsurile imunogenetice…

- Autoritațile din Ungaria au raportat, duminica, 3.149 de cazuri noi de coronavirus, țara ajungand astfel pentru prima oara la peste 3.000 de infectari, relateaza Reuters, citata de News.ro.Astfel, in Ungaria, țara cu 10 milioane de locuitori, numarul total al cazurilor de coronavirus a ajuns duminica…