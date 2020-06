Stiri pe aceeasi tema

- Demonstrantii din Hong Kong au vrut sa organizeze, ca in fiecare an, o comemorare cu lumanari in memoria revoltei din Piata Tienanmen. Numai ca, in acest an, manifestatia a fost interzisa, sub motivul restrictiilor impuse de pandemia de coronavirus. Manifestantii au iesit totusi in strada si au acuzat…

- Manifestațiile de joi din Hong Kong, prilejuite de comemorarea protestului din 1989 din piata Tiananmen, s-au soldat cu violențe, scrie Agerpres, preluand Reuters. Politia din Hong Kong a folosit spray lacrimogen impotriva manifestanților și a facut arestari. Manifestația fusese interzisa.

- Politia din Hong Kong a folosit spray lacrimogen impotriva manifestantilor din Hong Kong care au sfidat joi interdictia de a comemora protestul din 1989 din piata Tiananmen din Beijing, relateaza Reuters. Potrivit unui mesaj pe Twitter preluat de AFP, fortele de ordine au efectuat arestari.…

- China trebuie sa le permita oamenilor din Hong Kong si Macao sa comemoreze victimele inabusirii revoltei din piata Tiananmen din 1989 si demonstrantii pro-democratie din Beijing, a anuntat miercuri Uniunea Europeana, potrivit Reuters. ''Aceasta comemorare este un semnal ca libertatile…

- Poliția din Hong Kong a interzis comemorarea din acest an a masacrului din Piața Tiananmen, o premiera in cele trei decenii care au trecut de la protestele oprite sangeros de regimul de la Beijing.

- Fortele antirevolta din Hong Kong a facut uz, miercuri, de gaze lacrimogene pentru a-i dispersa pe manifestantii care au iesit in strada sa protesteze fata de proiectul de lege privind securitatea nationala pe care regimul comunist de la Beijing vrea sa-l impuna fostei colonii britanice.

- Seful securitatii interne din Hong Kong, John Lee, a avertizat luni impotriva 'terorismului in crestere' din fosta colonie britanica, la o zi dupa ce politia a dispersat in forta manifestantii pentru democratie si a efectuat arestari, transmite Reuters. Protestatarii au iesit in strada cu miile,…

- Taiwanul va oferi locuitorilor din Hong Kong "sprijinul necesar", a declarat presedinta Tsai Ing-wen, dupa reluarea protestelor in Hong Kong, de aceasta data impotriva legislatiei nou propuse de Beijing privind securitate nationala, informeaza luni Reuters. Taiwanul a devenit un refugiu pentru un numar…