Franta are in vedere ''masuri'' in reactie la atingerile aduse de Beijing libertatilor in Hong Kong, a declarat miercuri ministrul de externe francez, Jean-Yves Le Drian, relateaza AFP. "Nu vom ramane inactivi pe acest subiect", a declarat el in cadrul unei audieri in fata Comisiei pentru Afaceri externe din Senat. ''Avem in vedere masuri pe care le voi anunta cand va veni momentul'', a adaugat el, subliniind ca doreste sa faca acest lucru in ''coordonare'' cu alte tari europene. Legea securitatii nationale impusa la Hong Kong de catre regimul comunist…