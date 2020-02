Stiri pe aceeasi tema

- Autoritațile de sanatate din China au raportat ca 98 de persoane au murit din cauza coronavirusului, luni. Bilanțul global al deceselor din cauza COVID-19 a ajuns la 1.873, scrie CNN. Numarul de cazuri confirmate cu noul coronavirus, la nivel global, este acum 73.243, potrivit Mediafax. Șeful Organizației…

- Un sofer de taxi a murit din cauza coronavirusului in Taiwan, acesta fiind primul astfel de deces pe insula si al cincilea in afara Chinei continentale, relateaza Reuters, potrivit news.ro.Ministrul Sanatatii, Chen Shih-chung, a declarat intr-o conferinta de presa ca persoana decedata este…

- Sunt vesti tot mai alarmante despre coronavirus numit de acum Covid-19. In ultimele zile, in China au murit, in medie, 100 de oameni la fiecare 24 de ore. Bilanțul negru al deceselor a ajuns astfel la 1112, iar numarul imbolnavirilor a depașit 46.000.

- Un barbat din Hong Kong infectat cu coronavirus a murit și a devenit astfel a doua persoana care moare din cauza virusului in afara Chinei continentale. Bilanțul deceselor a ajuns sa fie de 425. Barbatul din Hong Kong care a murit avea 39 de ani. Se afla in proces de tratare a infecției cu coronavirus,…

- Un barbat din Hong Kong infectat cu noul coronavirus a devenit marti prima persoana care a murit din cauza acestei epidemii virale in aceasta metropola si a doua in afara Chinei continentale, dupa decesul inregistrat in Filipine. Bilantul total crește astfel la 427 de morti.

- Autoritatile sanitare din provincia Hubei au anuntat luni ca alti 64 de oameni au murit din cauza infectiei cu coronavirus, bilantul deceselor in epicentrul epidemiei ajungand la 412. In total in China sunt 425 de morti. Un al doilea deces a fost raportat in afara Chinei.

- Victima este un chinez originar din orasul Wuhan, unde a aparut acest virus, si ar fi fost infectat înainte de venirea în Filipine. „Este vorba despre primul deces semnalat în afara Chinei”, a declarat presei Rabindra Abeyasinghe, reprezentant al OMS în…