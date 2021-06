Cinci responsabili ai ziarului pro-democratie din Hong Kong, Apple Daily, intre care redactorul sef, Ryan Law, au fost arestati joi in baza "legii privind securitatea nationala", au anuntat politia si presa locale, citate de France Presse. Foto: (c) APPLE DAILY HANDOUT / EPA Cei cinci au fost arestati in cursul unei descinderi la sediul redactiei Apple Daily "pentru conspiratie cu o tara straina sau cu elemente externe de natura sa puna in pericol securitatea nationala", a indicat politia din Hong Kong intr-un comunicat. Foto: (c) APPLE DAILY HANDOUT / EPA Publicatia, care a difuzat in direct…