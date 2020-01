Stiri pe aceeasi tema

- Președintele Chinei, Xi Jinping, a declarat vineri ca țara sa nu le va permite „forțelor straine” sa intervina in Hong Kong și Macau, informeaza site-ul agenției de presa Reuters, potrivit Mediafax.Declarația sa a fost facuta in contextul investirii noului Guvern din Macau, Guvern considerat…

- Marea Britanie a indemnat China, joi, sa demareze un dialog cu manifestanții antiguvernamentali din Hong Kong, precum și sa-și respecte angajamentele pe care și le asuma inainte de revenirea orașului sub domnia Beijingului.

- Acesta este primul incident intre cele doua puteri economice mondiale la doar cateva zile dupa anuntarea unui armistitiu in razboiul comercial dintre acestea. The New York Times (NYT) a dezvaluit duminica faptul ca Statele Unite au expulzat ”in secret” doi diplomati chinezi care au incercat,…

- Autoritatile din China comanda asasinate in alte tari si isi infiltreaza spionii in diverse zone ale lumii. Dezvaluirile au fost facute chiar de un spion al Beijingului, care a fugit la Sydney impreuna cu familia și a acordat un interviu in presa din Australia. Barbatul, pe nume Wang „William”…

- Oprirea violentei si a haosului si restabilirea ordinii continua sa fie principalele prioritati pentru Hong Kong, a declarat Xi Jinping la Shanghai, unde participa la cea de-a doua editie a China International Import Expo.Sute de mii de oameni au iesit in strada la Hong Kong de la jumatatea…

- Hong Kong a intrat in recesiune in trimestrul trei din 2019, pentru prima data de la criza financiara globala, pe fondul manifestatiilor menite sa denunte regresul libertatilor si ingerinta tot mai mare a Beijingului in problemele regiunii semiautonome, dar si al efectelor razboiului comercial dintre…

- Un grup de parlamentari americani, printre care se afla și Sen. Ted Cruz, Eon Wyden, Marco Rubio și Alexandria Ocasio-Cortez, au solicitat vineri șefului executiv al companiei Apple, Tim Cook, sa reintroduca aplicația HKMap, folosita în Hong Kong, scrie Reuters. La începutul acestei…

- Liga nord-americana de baschet acuza pierderi ''substantiale'' dupa criza cu China, care a izbucnit in urma unui mesaj de sustinere a manifestantilor din Hong Kong, postat de un conducator al echipei Houston Rockets, a afirmat joi comisarul NBA, Adam Silver, citat de AFP. …