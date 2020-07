Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul chinez de Externe l-a convocat, miercuri, pe ambasadorul SUA, Terry Branstad, pentru a-i transmite o nota de protest fata de hotararea presedintelui american, Donald Trump, de anulare a statutului special al provinciei Hong Kong, relateaza agentia de presa Reuters, potrivit MEDIAFAX.China…

- Administratia Chinei a somat, miercuri, Statele Unite sa revina asupra deciziei de anulare a statutului special al provinciei Hong Kong in relatiile comerciale, Beijingul amenintand Washingtonul cu masuri de retorsiune, potrivit BBC, potrivit Mediafax.Presedintele SUA, Donald Trump, a emis…

- Senatul american a aprobat joi, in unanimitate, un text ce prevede sanctiuni automate impotriva responsabililor chinezi care incalca obligatiile internationale ale Chinei in favoarea autonomiei Hong Kong-ului, transmite AFP. Pentru a intra in vigoare, proiectul de lege mai trebuie aprobat de Camera…

- Ieri, China a promis un „contraatac” Statelor Unite ale Americii dupa anunturile presedintelui american Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe teritoriul american si sa impuna sanctiuni comerciale Hong Kong-ului, relateaza AFP, preluata de Agerpres. Este prima reactie a Beijingului…

- Contraatacul Beijingului, in infruntarea celor mai mari puteri ale lumii: "China cere SUA sa renunte la mentalitatea de Razboi Rece" China a promis luni un "contraatac" Statelor Unite, dupa anunturile presedintelui Donald Trump, care vrea sa limiteze accesul cetatenilor chinezi pe…

- Trump ameninta ca va impune tarife Beijingului, din cauza pandemiei. ”Se discuta despre cat de puternic trebuie lovita China” Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundata in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca…

- Presedintele american Donald Trump a afirmat joi ca acordul comercial cu China are acum o importanta secundara in fata pandemiei de coronavirus si a amenintat ca ca va impune noi tarife Beijingului, administratia sa lucrand la masuri de retorsiune legate de pandemie, transmite Reuters.

