Stiri pe aceeasi tema

- Cainele de companie al unui pacient infectat cu coronavirus a fost plasat in carantina dupa ce a fost testat "slab pozitiv" pentru virus, au informat vineri autoritatile din Hong Kong. Testele urmeaza sa arate daca animalul a contactat boala de la stapanul sau.

- In aceste momente, la sediul Institutiei Prefectului Judetul Constanta, are loc intrunirea Comitetului Judetean pentru Situatii de Urgenta, in cadrul caruia, alaturi de autoritatile competente, se discuta pe marginea subiectului "Queen Hind".Pe langa aceasta tema, prefectul George Niculescu a facut…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații prin care toate pesoanele care vin din zonele infectate cu coronavirus vor intra in carantina. Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența…

- Ministerul Sanatații a emis astazi Ordinul ministrului Sanatații pentru instituirea masurii de carantina a persoanelor in situația de urgența de sanatate publica internaționala determinata de infectarea cu COVID-19 și stabilirea unor masuri in vederea prevenirii și limitarii efectelor epidemiei. Conform…

- Cinci persoane, trei barbati si doua femei, venite din zonele cu coronavirus din Italia, se afla, in prezent, in carantina, in spatii special amenajate in acest sens, informeaza luni, Directia de Sanatate Publica (DSP) Galati. Potrivit sursei citate, trei din acestea, doi barbati si o femeie, au venit…

- Autoritatile din Coreea de Sud au anuntat 87 de noi cazuri de infectare cu coronavirus, anunța CNBC. Astfel, in ultimele 24 de ore au fost inregistrate 229 de noi imbolnaviri. Acum, numarul total al persoanelor infectate in Coreea de Sud este 433, cel mai ridicat din afara Chinei continentale.Daegu,…

- Diamond Princess a fost plasata in carantina pentru doua saptamani pe 3 februarie, cand a ajuns in Yokohama, dupa ce un barbat care debarcase in Hong Kong a fost diagnosticat cu coronavirus. La bordul navei sunt și 17 romani, doi turiști și 15 angajați. In total, numarul bolnavilor de pe vas…

- Cel puțin 135 de persoane, printre care și cinci membri ai echipajului, de la bordul vasului de croaziera Diamond Princess au avut rezultatele pozitive de infectare cu noul coronavirus, in urma testelor medicale, anunța CNN .