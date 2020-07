Stiri pe aceeasi tema

- Beijingul a numit un oficial cunoscut pentru suprimarea unui protest dintr-un sat chinez ca director al noului departament pentru securitate naționala din Hong Kong, a anunțat vineri agenția de știri Xinhua preluata de Reuters și BBC.Zheng Yanxiong, în vârsta de 56 de ani, a ocupat…

- Cable TV, citand o sursa neidentificata, a informat ca legea a fost adoptata in unanimitate de Comitetul permanent al Congresului National al Poporului, organul legislativ chinez. Adoptarea legii va spori tensiunile din relatia Chinei cu SUA, Marea Britanie si alte state occidentale, care considera…

- Parlamentul Chinei a adoptat marti legea privind securitatea nationala în Hong Kong, creând astfel premisele celei mai radicale schimbari ale modului de viata în fosta colonie britanica dupa revenirea teritoriului sub autoritatea Chinei în urma cu aproape 23 de ani, informeaza…

- Danemarca isi va deschide de pe 27 iunie granitele pentru cetatenii din toate statele europene cu o rata scazuta de noi infectari cu coronavirus, ceea ce exclude Suedia si Portugalia, a anuntat joi Ministerul de Externe de la Copenhaga, transmite Reuters.Statele din Uniunea Europeana si din…

- Din 15 iunie vom putea calatori in țari precum Germani, Austria și Elveția fara sa mai intram la intoarcerea in țara in izolare, anunțul a fost facut chiar de Lucian Bode, ministrul Transporturilor. De asemenea acesta a mai spus la Digi24 ca daca in urmatoarele zile numarul de cazuri din aceste state…

- Protestele impotriva rasismului la care au participat mii de oameni la Londra si in alte orase importante din Marea Britanie provoaca fara indoiala o crestere a numarului de cazuri de COVID-19, a declarat duminica ministrul sanatatii britanic, Matt Hancock, citat de Reuters.Citește și: Lovitura…

- Sute de activiști au sfidat regulile de distanțare sociala pentru a se aduna în Piața Trafalgar din Londra și protesta din cauza morții lui George Floyd, afro-americanul din Minneapolis care și-a pierdut viața dupa ce un ofițer de poliție a stat cu genunchiul pe gâtul sau aproape 9 minute,…

- Seful securitatii interne din Hong Kong, John Lee, a avertizat luni impotriva 'terorismului in crestere' din fosta colonie britanica, la o zi dupa ce politia a dispersat in forta manifestantii pentru democratie si a efectuat arestari, transmite Reuters. Protestatarii au iesit in strada cu miile,…