Stiri pe aceeasi tema

- Protestatarii din Hong Kong planuiesc sa organizeze joi o manifestație în semn de solidaritate cu protestatarii din Catalonia care cer anularea deciziilor de condamnare la închisoare pe numele a noua separatiști catalani, scrie Mediafax, citând Reuters. Protestele din Catalonia…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat marți ca o intervenție din partea Chinei, in cazul in care protestele antiguvernamentale vor escalada, inca reprezinta o opțiune, relateaza site-ul agenției Dpa, potrivit Mediafax.Lam a afirmat ca, deși Guvernul din China considera ca…

- 'Suntem bine pregatiti, avem resurse financiare decente, astfel incat, daca va exista o criza economica, putem lua contramasuri, dar in acest moment vedem doar o crestere mai lenta', a declarat Scholz, la postul public de televiziune ARD. Potrivit acestuia, daca va aparea la orizont o criza serioasa,…

- Violente au izbucnit in Hong Kong in timp ce protestatari s-au confruntat cu politia cu prilejul celei de-a 70-a aniversari de regim comunist in China. Cel putin 51 de persoane au fost ranite, intre care tanarul, si un alt protestatar se afla de asemenea in stare grava incepand de marti seara, a…

- Politia din Hong Kong a folosit marti tunuri cu apa pentru a dispersa demonstrantii adunati in apropierea sediului guvernului local, informeaza DPA, citata de Agerpres. Pe insula Hong Kong, zeci de mii de oameni au sfidat o interdictie dictata de politie si au iesit pe strazi pentru a-i cere sefei executivului…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene si la tunuri cu apa pentru a dispersa grupuri radicale ce ridicasera baricade si aruncasera pietre si sticle incendiare spre politisti in suburbia Tuen Mun, situata in nord-vestul Hong Kong-ului.Numerosi manifestanti au fost arestati, desi ei au fost…

- Cauza accidentului este deocamdata necunoscuta. La locul incidentului se afla politisti si specialisti din cadrul companiei feroviare din Hong Kong.Prin intermediul aplicatiei sale pentru telefonia mobila, compania MTR, care administreaza metroul din Hong Kong, MTR, le-a recomandat calatorilor…

- Șefa Executivului din Hong Kong, Carrie Lam, a declarat vineri ca protestele anti-guvernamentale din ultimele luni ar putea cauza o recesiune, iar oamenii de afaceri cu care a discutat sunt ingrijorați de efectul pe termen lung al acestor manifestații, potrivit DPA, potrivit Mediafax.Lam a…