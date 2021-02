Hong Kong: 47 de activiști pro-democrație, puși sub acuzare în baza legii securității naționale ​Politia din Hong Kong a anuntat duminica începerea urmarii penale pentru actiuni subversive împotriva a 47 de membri ai miscarii pentru democratie, transmite AFP. Este cel mai mare numar de cazuri în aceeasi zi pe baza legii privind securitatea nationala, consemneaza agentia.



În urma cu o luna, o razie a politiei a dus la 55 de arestari, inclusiv ale unor activisti marcanti. Dintre acestia, majoritatea au fost inculpati pentru "conspiratie în vederea comiterii unor acte de subversiune".



Pe lista se afla fosti deputati, cadre universitare,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

