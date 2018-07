Stiri pe aceeasi tema

- Platforma Glovo, proaspat lansata si pe piata din Romania in luna mai a acestui an, anunta o investitie de 115 mil. euro primita intr-o strangere de fonduri. Companiile care au investit in anterior in platforma sunt Rakute, Seaya, Cathay, dar si AmRest, care a fost desemnat cel mai mare operator…

- In Romania, grupul american are cel mai mare centru din Europa Centrala si de Est dupa numarul de angajati – circa 3.500 in total. Grupul industrial de origine ame­ricana Honeywell, spe­cia­lizat in furnizarea unei ga­me diverse de produse B2B si B2C, servicii de inginerie si sisteme aerospatiale,…

- Aceasta numire concentreaza eforturile Honeywell de creștere continua in Europa Centrala și de Est. Honeywell ofera tehnologii conectate inovatoare generate din IoT, sprijinind creșterea industriilor și a economiilor din regiune. Honeywell (NYSE: HON) a anunțat numirea lui Ronald Binkofski in funcția…

- Inginerie financiara de zile mari facuta de fratele fostului președinte Traian Basescu. Conform Jurnalul.ro, Mircea Basescu și-a marit salariul pe care il incasa de la Fattoria Terrantica de nu mai puțin de patru ori, in timp ce compania era in insolvența."Dat afara din firma, dar bagat inauntru,…

- Compania aeriana low-cost Wizz Air deschide o noua baza in Austria, pe aeroportul din Viena, alocand in acest scop o aeronava Airbus A320, a informat, joi, operatorul. Potrivit unui comunicat remis presei, noul aparat de zbor va susţine startul a cinci noi servicii spre destinaţii populare:…

- Serviciul de rezervari de automobile cu sofer Taxify din Estonia si-a intensificat batalia impotriva rivalului global Uber, dupa ce a obtinut finantare de 175 de milioane de dolari de la un grup condus de producatorul auto german Daimler AG, transmit Reuters si site-ul estonianworld.com. Investitia…

- Grupul MedLife, liderul pietei de servicii medicale private din Romania, a incheiat primul trimestru din 2018 cu o cifra de afaceri consolidata pro-forma in valoare de 196,8 milioane lei, in crestere cu 34% fata de aceeasi perioada a anului trecut. Clinicile şi spitalele au cea mai mare pondere…

- Comisia Europeana (CE) a anuntat luni ca verifica daca imprumutul in valoare de 900 de milioane de euro acordat de statul italian pentru a mentine Alitalia pe linia de plutire incalca reglementarile UE privind concurenta, transmite DPA, preluata de Agerpres. Alitalia, companie care a înregistrat…