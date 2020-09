Hondurasul isi va muta ambasada din Israel de la Tel Aviv la Ierusalim pana la sfarsitul anului, a anuntat duminica presedintele Juan Orlando Hernandez, la doi ani dupa ce Statele Unite au facut acelasi pas controversat, relateaza luni dpa. Intr-o postare pe Twitter, presedintele a declarat ca mutarea a fost convenita cu prim-ministrul israelian Benjamin Netanyahu si ca Israelul va deschide de asemenea o ambasada in capitala Hondurasului, Tegucigalpa, pentru prima data. Hondurasul a deschis deja un birou diplomatic la Ierusalim in septembrie anul trecut, recunoscand in acelasi timp oficial orasul…