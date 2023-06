Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele algerian, Abdelmadjid Tebboune, l-a demis marti seara pe ministrul comunicatiilor, la scurt timp dupa difuzarea de catre media privata a unei informatii, dezmintita de autoritati, despre expulzarea ambasadorului Emiratelor Arabe Unite (EAU) la Alger pentru o afacere de un spionaj, relateaza…

- Armata israeliana a anuntat ca a utilizat o drona pentru a lovi o masina in care se afla ceea ce a numit o "celula terorista", incident care a avut loc in Cisiordania, informeaza Rador.Surse militare israeliene subliniaza ca trei palestinieni inarmati au fost ucisi. Este primul atac cu drona al armatei…

- Explozie puternica la Paris, in seara zilei de miercuri, 21iunie. Autoritațile pariziene sunt in alerta. In social media au aparut deja primele imagini. Bilanțul victimelor a crescut. Cel puțin 16 persoane au fost ranite, dintre care 7 grav, in urma arondismentului 5 din Paris. Mai multi locuitori din…

- Cel putin 41 de persoane au murit intr-o inchisoare de femei din Honduras, a declarat marti un purtator de cuvant al procuraturii publice, dupa o aparenta revolta in inchisoare, transmite Reuters. At least 41 dead following reported riot in women's prison in Honduras https://t.co/VGo4REdXNb pic.twitter.com/38zEbxxt1n…

- Razboiul intre bande a ucis 41 de deținute la o inchisoare de femei celebra din Honduras, dupa un incendiu uriaș in baie, noteaza Mediafax.Cel puțin 41 de deținute de la Penitenciaria Nacional Femenina de Adaptacion Social din Tamara, Honduras, au fost ucise intr-un incendiu de proporții, in urma…

- Inca un oligarh rus a murit in circumstanțe misterioase. Cadavrul lui Igor Șkurko a fost descoperit in celula sa din centrul de detenție Yakutsk. Fostul director general al companiei energetice Yakuțkenergo a fost inchis dupa ce a fost acuzat ca a luat mita de 5.000 de lire, scrie Daily Mail . Cadavrul…

- Universitatea din Cordoba a decis ca Rafael Luque sa fie suspendat fara plata timp de 13 ani deoarece acesta, deși era nagajatul instituției, a colaborat ca cercetator și cu alte centre universitare.

- Cel putin zece persoane au fost ucise in urma bombardamentelor rusesti de noaptea trecuta, intre care cinci la Kostiantinivka, in regiunea Donetk, intr-un asa numit punct de invincibilitate, au anuntat vineri autoritatile ucrainene, potrivit AFP, Reuters si EFE, informeaza Agerpres."Trei femei si…