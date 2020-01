Honda vrea să lanseze anul acesta vehicule autonome de „nivelul 3” Autonomia de nivel 3 ii permite soferului sa se angajeze in diferite activitati, cum ar fi cititul sau vizionarea televizorului. Masina celor de la Honda este de asteptat sa ofere astfel de posibilitati doar in traficul lent pe autostrazile congestionate, au spus sursele. Audi AG vinde deja masini cu o autonomie de nivel 3 in Japonia, cu sistem de conducere autonom disponibil la orele aglomerate pe autostrazi. Cel mai probabil, noua masina Honda va fi introdusa i (...) Citeste articolul mai departe pe ziaruldeiasi.ro…

Sursa articol: ziaruldeiasi.ro

