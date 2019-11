Stiri pe aceeasi tema

- Red Bull Racing a avut un weekend perfect in Marele Premiu al Braziliei, dupa ce Max Verstappen a obținut victoria cu plecare din pole position. Succesul de pe circuit nu a reprezentat insa singura performanța majora a echipei austriece, intrucat mecanicii de la standuri s-au facut remarcați la prima…

- Duminica trecuta a fost o zi excelenta pentru echipa de Formula 1 Red Bull Racing in Sao Paulo. Nu numai ca Max Verstappen a caștigat Marele Premiu al Braziliei , ci si echipa sa a avut de castigat puncte valoroase in lupta pentru premiul care il va ridica la sfarsit de sezon.

- Red Bull și-a stabilit marți liniile complete de piloți pentru sezonul 2020 al Formulei 1 pentru ambele echipe cu care concureaza in Formula 1. Conform tuturor așteptarilor, Red Bull Racing i-a prelungit contractul lui Alexander Albon pentru 2020 și va ramane astfel coechipierul lui Max Verstappen.…

- Red Bull Racing este una dintre cele numai trei echipe care nu și-a definitivat inca linia de piloți pentru sezonul urmator. Numele coechipierului lui Max Verstappen urmeaza sa fie stabilit pana la sfarșitul acestui an, insa șeful Christian Horner a admis ca Alexander Albon este favorit sa-și pastreze…

- Germanul Sebastian Vettel (Ferrari), olandezul Max Verstappen (Red Bull) si monegascul Charles Leclerc (Ferrari) competeaza grila de start. Britanicul Lewis Hamilton, colegul lui Bottas de la Mercedes, va pleca de pe pozitia a cincea. loading...

- BBC anunta ca echipa de Formula 1 McLaren va cumpara din nou motoare Mercedes, incepand din sezonul 2021 si cel putin pana in 2024, potrivit NEWS.ro.Team-ul de la Woking a avut un parteneriat lucrativ cu compania germana din 2005 pana in 2014. Mercedes a fost actionar in cadrul grupului McLaren,…

- ​Germanul Sebastian Vettel (Ferrari) a câștigat, duminica, Marele Premiu din Singapore, a 15-a etapa a Campionatului Mondial de Formula 1, fiind urmat de colegul sau Charles Leclerc (plecat din pole-position) și de Max Verstappen (Red Bull Racing).Vettel a câștigat a 53-a cursa din…

