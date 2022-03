Stiri pe aceeasi tema

- Statele membre UE discuta tot mai intens despre viitorul industriei auto electric sau hibrid, iar autoritatile iau in calcul politici publice care sa vizeze dezvoltarea acestui sector in Romania, spune ministrul Economiei, Florin Spataru. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- In 2021, europenii au cumparat mai multe mașini hibride decat diesel, scrie Euronews. Vanzarile de mașini hibride au crescut cu 60% fața de anul precedent și s-au ridicat la aproape 20% din cota totala de piața. Vanzarile de mașini diesel au scazut cu 31% , potrivit Asociației Producatorilor Europeni…

- Alianța Renault-Nissan-Mitsubishi a demarat procesul de tranziție catre mașini electrice. Pana in 2030, concernul dorește sa lanseze nu mai puțin de 35 de modele electrice noi. Astfel, fiecare marca din Alianța, inclusiv Dacia, va lansa mașini pur electrice in urmatorii 8 ani. Conform primelor informații,…

- Conform datelor oferite de platforma Lektri.co, piața pentru mașini electrice a ajuns la cifre record anul trecut, depașind numarul total de astfel de modele vandute in ultimii 10 ani la un loc. Practic, in 2021 s-au vandut un total de 6.831 de mașini electrice, comparatic cu 3.134 in 2020. Numai in…

- Lamborghini nu va mai produce mașini cu motoare pe combustie. 2022 este ultimul an in care constructorul va vinde mașini cu motoare pe combustie. Iși va schimb toata gama in hibride de tip plug-in. Producatorul auto italian detinut de grupul german Volkswagen AG, si care ofera modele sportive precum…

- Ministrul Mediului, Tanczos Barna, a anuntat, joi, intr-o conferinta de presa, lansarea unui program special destinat institutiilor publice. ”Lansam in 2022 inca un program destinat strict institutiilor, autoritatilor publice locale si institutiilor guvernamentale sau deconcentrate, unde vom asigura…

- Noua fabrica va avea o capacitate de productie de 120.000 de vehicule pe an. Honda, al doilea mare producator auto al Japoniei, urmeaza sa lanseze anul acesta o noua marca de vehicule electrice in China, numita e:N Series, cu intentia de a lansa 10 modele impreuna cu partenerii Dongfeng si GAC.

- Inmatricularile de automobile electrice din Romania au urcat, in noiembrie, la o cota record, ca urmare a livrarilor modelului Dacia Spring, care a inceput deja sa fie si inmatriculat de noii proprietari. Romania a ajuns la o pondere a automobilelor electrice greu de imaginat in urma cu doar cativa…