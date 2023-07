Honda S2000 ar putea renaște ca model electric de performanță Inca de la scoaterea din producție a celebrului Honda S2000 in 2009, au aparut numeroase zvonuri și speculații despre o noua generație a decapotabilei japoneze. Din pacate, niciunul dintre aceste zvonuri nu s-au adeverit, astfel ca numele S2000 ramane, cel puțin pentru moment, in continuare doar in paginile istoriei. Cu toate acestea, au aparut recent speculații noi cu privire la o eventuala relansare a lui S2000 pe piața. Potrivit publicației... Citeste articolul mai departe pe automarket.ro…

Sursa articol si foto: automarket.ro

Stiri pe aceeasi tema

- In urma cu doi ani, Lamborghini a vorbit pentru prima data despre un model pur electric care sa poarte celebra emblema a marcii. Acum aflam și cand vom face cunoștința cu acesta. Potrivit unor informații aparute intr-un comunicat de presa despre producția lui Revuelto, Lamborghini a confirmat ca primul…

- Intr-o lume in continua schimbare, SUV-urile au reușit sa cucereasca inimile pasionaților auto, reprezentand o alegere perfecta atat pentru familiile cu mai mulți membri, cat și pentru cei indragostiți de calatorii. Acest lucru se datoreaza spațiului generos dedicat pasagerilor și bagajelor, siguranței…

- Dupa o lunga perioada in care am vazut o serie de imagini și clipuri teaser cu viitorul model electric de performanța Hyundai Ioniq 5 N, acum a venit momentul sa aflam cand va avea loc premiera mondiala a primului model electrificat al diviziei N. Potrivit unui anunța facut de Hyundai, evenimentul va…

- Continua campania de promovare pentru noul Caterham Project V, un viitor model de performanța electric, complet diferit fața de mașinile cu care ne-a obișnuit pana acum constructorul britanic. Dupa ce am vazut puțin din silueta noului model, precum și partea din fața, este timpul sa vedem și cum arata…

- La scurt timp de la prezentarea noului crossover subcompact Fiat 600 electric, constructorul italian a lansat in aceeași zi noul sau cvadriciclu electric, botezat Topolino. Acesta este un nume cunoscut printre fanii marcii, fiind chiar numele unei mașini de oraș produse intre 1936 și 1955. MODEL INRUDIT…

- Constructorul german a dezvaluit prima schița sugestiva cu noul Porsche Macan electric. Versiunea cu zero emisii a SUV-ului de performanța va debuta in 2024, iar schița ne ofera o idee despre design-ul diferit al acesteia. Silueta noului model electric este foarte apropiata de cea a lui Taycan. In partea…

- Portarul Scott Carson (37 de ani), rezerva la Manchester City in finala Ligii Campionilor caștigata in fața lui Inter, scor 1-0, a cucerit al doilea trofeu continental din cariera. Povestea lui Scott Carson este una remarcabila. Veteranul din lotul lui Pep Guardiola a reușit performanța a de a pune…

- Constructorul francez de mașini de performanța a dezvaluit oficial noul concept A290 Beta. Pe scurt, noul concept anunța primul hot hatch electric din istoria marcii. De altfel, fanii Alpine, dar și de hot hatch-uri, vor fi bucuroși sa afle ca acest concept va fi transformat intr-un model de serie,…