Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat a fost ranit duminica dupa ce un bolovan a cazut de pe versant in Defileul Jiului pe masina pe care o conducea, in urma accidentului traficul fiind blocat pe ambele sensuri de mers, transmite Agerpres. Victima este resuscitata la fata locului. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al…

- Toamna este sezonul virozelor. De multe ori, gripa este confundata cu raceala și invers. Ambele sunt infecții virale respiratorii și impart anumite simptome, dar sunt cauzate de virusuri diferite.Astfel o sa vedem impreuna cum putem recunoaște aceste afecțiuni dar și cum le putem preveni.„Simptomele…

- Victima unui accident a fost sanctionata mai sever chiar decat autorul. Judecatorii au apreciat ca victima a fost vinovata, in timp ce autorul, doar neatent. Ion G. participase in urma cu 5 ani la un praznic organizat in satul Cirjoaia din comuna Cotnari. Acolo a baut, dupa propriile declaratii ulterioare,…

- Constructorul american de automobile a publicat primele imagini și informații despre noul SUV compact Hornet. Sau, cu alte cuvinte, fratele geaman al lui Alfa Romeo Tonale. Trecand peste designul exterior, pasagerii vor regasi la interior un display central de 10.3 inch, cu sistem de operare Uconnect…

- Noua cetateni de nationalitate romana au fost raniti pe autostrada germana A4, in apropiere de Koln (Renania de Nord-Westfalia), in urma unui accident provocat de un taximetrist in varsta de 26 de ani, care a intrat cu taxiul sau intr-un microbuz inmatriculat in Romania, in noaptea de sambata, 13 august.…

- Doua femei, de 64 și 71 de ani, au murit in urma unui accident produs duminica in județul Vaslui. Soferul unei mașini a pierdut controlul direcției și a lovit doi pietoni care se aflau pe acostamentul DN 24. Din primele informatii, se pare ca cele doua se intorceau de la biserica, informeaza Observatornews. …

- Accident rutier grav, vineri seara, in apropiere de localitatea Slatina Timis, in judetul Caras-Severin, implicate fiind doua TIR-uri si doua autoturisme. Un tanar de 19 ani a murit, o persoana a fost ranita, iar un copil a primit ingrijiri medicale la fata locului. "In aceasta seara, pe DN 6, intre…

- In noaptea de vineri spre sambata, 9 iulie, la 00.38, in dreptul localitații Dumbrava, județul Bacau, pe DE 85, un autotren ce venea dinspre Constanța a lovit din spate un autocar cu 76 de calatori ucraineni ce staționa pe banda dreapta din cauza unor defecțiuni la motor, a relatat publicația Deșteptarea…