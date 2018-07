Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un segment dominat de zeci de ani de clasicele modelele nemtesti, Honda ofera o alternative care se remarca printr-un design sportiv, sisteme de siguranta din clasele superioare si un propulsor entry-level de 130 ce cai-putere.

- A treia generatie de Seat Leon a primit un bine-meritat facelift in 2017 si este o alternativa de luat in calcul pentru cei care cauta un hatchback spatios cu dotari moderne, in timp ce varianta FR poate satisface clientii in cautare de valente... continuare (Articol din sectiunea Teste Auto )

- Cand nu este actor, Johnny Depp este membrul trupei rock the Hollywood Vampires. Iar titlul i se potriveste perfect, pentru ca in ultimele sale aparitii fanii chiar cred ca arata ca un "mort viu".

- Echipa de fotbal SSC Farul Constanta, liderul seriei secunde a Ligii a 3 a, a castigat si meciul jucat astazi in campionat, la Constanta, cu FCSB II, in etapa a 24 a. Scorul final a fost 3 2, dupa ce gazdele au condus cu 3 0 in minutul 53 Au marcat Dragu 28 , Florea 45 1 si V. Sicu 53 , respectiv Pacionel…

- Soarele de aprilie ne rasfata in acest weekend, iar constantenii au profitat de vremea frumoasa si au iesit la plimbare pe faleza Cazioului.Meteorologii spun ca astazi la malul marii, sunt 25 de grade, la fel ca intr o zi de vara. ...

- In urma cu putin timp, un accident rutier a avut loc pe strada I.G.Duca, zona sediului ANAF. O femeie a fost lovita pe trecerea de pietoni.Ambulanta SMURD, un echipaj de politie si o motocicletaa SMURD se afla la fata locului. ...

- Autor: ANDO [-Sa vezi ce-o sa rad cand eu o sa fac puscarie acasa. in week-end iar tu o sa lucrezi!] Galerie: View the full image Culmea ironiei View the full image Culmea ironiei Topic: Politica nationala Format: Caricatura Rubrici: ANDOgrafia zilei