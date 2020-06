Honda a oprit o parte din producție, dn cauza unui atac cibernetic Honda a suspendat o parte din producția auto și moto din cauza unui atac ciberntic, a spus marți un reprezentant al companiei, citat de Reuters. Este vorba de un atac de tip ransomware, prin care infractorii încearca sa șantajeze compania pentru a obține bani îm schimbul &"cheilor&" de decriptare.



O parte dintre uzinele companiei au fost nevoite sa-și opreasca luni producția pentru ca Honda sa fie sigura ca nu au fost comprpmise sistemele de control al calitații.



Duminica a fost detectata problema, iar specialiști an securitate informatica spun ca mai ales în week-end… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

