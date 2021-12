Stiri pe aceeasi tema

- Gigantii mondiali din industria de armament au fost in mare masura crutati anul trecut de efectele crizei economice cauzate de COVID-19, inregistrand un nou record al vanzarilor, in crestere pentru al saselea an consecutiv, potrivit unui raport publicat luni, informeaza AFP, scrie AGERPRES. Cifra…

- Vigoarea modenei naționale din Israel in fața dolarului și problemele economice puse de pandemia Covid-19 au propulsat Tel Aviv in topul celor mai scumpe orașe din lume. Potrivit unui studiu anual facut de The Economist, Tel Aviv a inlocuit Parisul și Singapore in topul celor mai scumpe metropole. Pandemia…

- Varianta Delta, observata prima oara in India cu mai putin de un an in urma, reprezinta 99- din cazurile de Covid-19 idendificate la nivel global, fiind mai prezenta decat oricare alta tulpina a noului coronavirus, au declarat marti oficiali ai Organizatiei Mondiale a Sanatatii, transmite CNBC. Aproape…

- Producatorul de sarma din Beclean a reușit sa adune datorii istorice catre bugetul de stat. La finalul lunii trecute, Dan Steel din Beclean figura cu obligații fiscale neachitate se apropiau de 12 milioane de lei. Acestea nu sunt noi, anul trecut datoriile companiei la bugetul de stat treceau de 9 milioane…

- Pandemia de COVID-19 a "reanimat" discursurile antisemite si a generat "noi mituri si teorii ale conspiratiei care incrimineaza evreii" pentru actuala criza sanitara, se arata intr-un raport european dat publicitatii marti, informeaza AFP.

- Pandemia de COVD-19 a provocat moartea a peste cinci milioane de persoane in intreaga lume de cand biroul OMS in China a raportat aparitia bolii, la sfarsitul lunii decembrie 2019, potrivit unui bilant realizat de AFP luni, la 21:30 GMT, din date oficiale, relateaza AFP, potrivit Agerpres.

- CARAS-SEVERIN – Deputatul Silviu Hurduzeu isi exprima dezamagirea pentru restrictiile absurde luate in Romania pentru combaterea pandemiei, considerand ca pandemia poate fi combatuta cu adevarat doar cu medicamente si testari! Seful PSD Caras-Severin considera ca imparțirea romanilor in romani buni…

- Pandemia de COVID-19 a pus stapanire pe o intreaga populație, insa fara doar și poate, artiștii sunt cei mai afectați de virusul ”ucigaș”, asta pentru ca nu iși mai pot impartași talentul cu publicul lor pe cele mai mari scene. Astfel, in aceasta tabara se afla și Tavi Clonda care a declarat recent…