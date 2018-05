Holzindustrie Schweighofer prezintă actualizarea planului de acţiune pentru o industrie sustenabilă a lemnului Compania Holzindustrie Schweighofer primește acum opiniile cu privire la masurile planificate, intr-un proces de consultare publica desfașurat pana la data de 22 iunie 2018. Prin consolidarea planului de acțiune, compania raspunde condițiilor impuse de FSC in ceea ce privește pașii urmatori pentru consolidarea lanțului de aprovizionare. Prin urmare, Holzindustrie Schweighofer urmarește in mod consecvent calea pe care a urmat-o pana in prezent pentru a contribui la o industrie sustenabila a lemnului in Romania. Michael Proschek-Hauptmann, responsabil pentru conformitate și sustenabilitate… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

