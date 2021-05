Holograf revine cu melodia “Cum bate inima ta” Holograf lanseaza o noua piesa, pe care au și compus-o, intitulata „Cum bate inima ta”. Pe beat-urile rock de neconfundat ale trupei, Holograf relateaza ca iubirea, in ciuda faptului ca este complicata si imprevizibila, merita traita și simțita din plin: „Nimeni nu mi-a spus cat ești de rea, iubirea mea / Și nici eu nu am crezut ca mai poți sa fii așa”, dar cu toate acestea: „Vreau și eu sa traiesc / Vreau și eu sa iubesc / Chiar daca o sa mor de ma-ndragostesc”. Mai mult, intr-un ritm dansant, Holograf canta despre situația in care foarte multe persoane se regasesc adesea, mai precis, greutatea… Citeste articolul mai departe pe crazyradio.ro…

