- Thriller-ul de actiune "The Equalizer 2", cu Denzel Washington in rolul principal, a depasit la limita musicalul "Mamma Mia! Here We Go Again", marele favorit al specialistilor, instalandu-se pe primul loc in clasamentul nord-american al incasarilor inca de la lansare, cu incasari de 35,8 milioane…

- Musicalul ''Mamma Mia! Here We Go Again'', continuarea lansata dupa 10 ani a celebrului musical ''Mamma Mia!'', realizat in jurul hiturilor formatiei ABBA, ajunge vineri in cinematografele din SUA si Canada, amenintand serios prima pozitie ocupata in boxoffice-ul saptamanii…

- Intr-un interviu acordat postului american NBC pentru promovarea “Mamma Mia! Here We Go Again”, cantareata si actrita de 72 de ani a explicat ca a fost motivata de filmarea peliculei pentru a inregistra acest album. “Dupa ce am interpretat ‘Fernando’ m-am gandit…

- “Incredibles 2” - Cea mai indragita familie de supereroi se intoarce pe marile ecrane intr-o noua aventura animata. De data aceasta misiunea lor este sa imbunatațeasca imaginea celor cu puteri speciale și sa demonstreze cate lucruri bune ar putea face incredibilii, daca legea le-ar permite. Elastigirl…

- Cher i-a lasat pe toți masca atunci cand și-a facut apariția pe covorul roșu la premiera filmului ”Mamma Mia: Here We Go Again”. Artista a dezvaluit și care este secretul pentru o silueta de vis! (Promotiile zilei la monitoare) Cher pare sa fi aflat secretul tinereții fara batranețe! Nu de alta, dar…

- Cea mai iubita actrița de la Hollywood, Merly Streep, și una dintre cele mai mari dive din istorie, Cher, s-au intalnit, luni, pe covorul roșu la premierea filmului „Mamma Mia! Here we go again”. Cele doua vedete au facut furori dupa ce s-au sarutat in fața fotografiilor. Premiera filmului „Mamma Mia!…

- Meryl Streep, in varsta de 69 de ani, si Cher, 72 de ani, s-au sarutat la premiera de la Londra a filmului "Mamma Mia! Here We Go Again", scrie news.ro.Luni, pe covorul rosu de la Hammersmith Apollo, cele doua s-au oprit sa pozeze impreuna. La un moment dat, s-au intors una catre cealalta…

- Actrița Dame Julie Walters spune ca atunci cand a auzit ca filmul Mamma Mia! Din 2008 va avea un sequel, s-a ingrijorat ca acesta ar putea fi “groaznic”. Actrita britanica, in rolul Rosie din film, a acceptat pana la urma sa joace in partea a doua a filmului – Mamma Mia! Here We Go Again,... Read More…