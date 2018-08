Hollywoodul cere retragerea stelei lui Donald Trump de pe Walk of Fame

Consiliul municipal din West Hollywood, cartier din Los Angeles unde se afla celebrul Walk of Fame, a adoptat in unanimitate o rezolutie care cere ca steaua lui Donald Trump sa fie retrasa de pe faimosul loc de promenada pentru turisti, a anuntat marti primarul acestei entitati administrative, relateaza AFP.



Steaua lui Donald Trump, inaugurata in 2007 cand miliardarul era un star de televiziune datorita emisiunii sale "The Apprentice", este tinta vandalismului de la intrarea sa in politica. West Hollywood, cartier cunoscut pentru viata sa nocturna si comunitatea sa LGBT, isi revendica…