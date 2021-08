Stiri pe aceeasi tema

- Compania americana Sunset Studios, cu sprijinul unui fond de investitii, va investi peste 700 de milioane de lire sterline (872,8 milioane de dolari) in amenajarea unui studio de productie in apropiere de Londra, unde vor fi create 4.500 de locuri de munca si vor fi filmate mai multe lungmetraje…

- Compania Naționala de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a lansat joi o aplicație care permite localizarea locurilor de parcare disponibile pe drumurile naționale și pe autostrazi. Potrivit unui comunicat al CNAIR, aplicația permite localizarea rapida a tuturor parcarilor și spațiilor de…

- Energia nucleara va asigura aproximativ 35% din necesarul de consum al tarii la nivelul anilor 2030, prin operarea a patru unitati nucleare CANDU, potrivit unui comunicat al Nuclearelectrica (SNN). „Vom retehnologiza Unitatea 1, Proiectul Unitatilor 3 si 4, intenționam o potentiala implementare a reactoarelor…

- Grupul Zentiva și-a intensificat activitațile de cercetare și dezvoltare in Romania. Centrul sau de la București va dezvolta atat medicamente generice de ultima generație, cat și medicamente cu valoare adaugata (VAM). Dezvoltarea medicamentelor generice implica un proces științific intensiv, derulat…

- Comisia Europeana a aprobat o schema de ajutor romaneasca in valoare de 1,15 milioane de euro pentru sprijinirea companiilor aeriene afectate de pandemie care incep sau reiau efectuarea de curse regulate de pe/catre Aeroportul Transilvania Targu Mureș. Schema a fost aprobata in temeiul Cadrului temporar…

- Companiile aeriene europene au incalcat constant drepturile pasagerilor in timpul pandemiei de COVID-19, situatie tolerata de guvernele statelor Uniunii Europene, care nu au conditionat ajutoarele de stat oferite acestor companii de rambursarea contravalorii biletelor pentru zborurile anulate, releva…

- Platforma de socializare pentru video-uri de scurta durata TikTok lanseaza TikTok for Business in Romania. TikTok for Business vine cu soluții pentru specialiștii in marketing, prin care aceștia pot conecta brandurile cu comunitatea de pe TikTok. Prin TikTok for Business, compania va oferi suport și…

- Președintele Statelor Unite, Joe Biden, și soția sa, Jill, și-au depus declaratia fiscala pe anul trecut. Potrivit documentului facut public, Joe si Jill Biden au caștigat anul trecut peste 600.000 de dolari. Fostul președinte american Donald Trump a refuzat sa-si prezinte public veniturile. De la Richard…