Stiri pe aceeasi tema

- Actorul american George Clooney, un democrat fervent foarte implicat in strangerea de fonduri pentru partid, i-a cerut miercuri presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa prezidentiala din noiembrie, in contextul indoielilor cu privire la starea sa de sanatate, relateaza AFP. „Democratii (…), senatorii,…

- Actorul american George Clooney, un democrat fervent foarte implicat in strangerea de fonduri pentru partid, i-a cerut miercuri presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa prezidentiala din noiembrie, in contextul indoielilor cu privire la starea sa de sanatate, relateaza AFP. „Democratii (…), senatorii,…

- Personalul Casei Albe a inceput sa-i ofere președintelui american Joe Biden fotografii cu o explicație a traseului catre tribuna pentru a participa la evenimente publice. Pentru discursurile liderului american, personalul administrației sale pregatește un scurt document cu caractere mari și fotografii,…

- Doua posturi locale de radio din SUA care au difuzat saptamana trecuta interviuri cu Joe Biden au dezvaluit ulterior ca au primit intrebari inainte de la echipa de campanie a presedintelui SUA. In urma scandalului postul WURD a declarat ca se desparte de jurnalista care l-a intervievat pe Biden iar…

- Familia președintelui american Joe Biden, candidat pentru un nou mandat la Casa Alba, l-a incurajat pe acesta sa ramana in cursa electorala și sa lupte in continuare, in ciuda prestației sale considerate „dezastruoase” inclusiv de democrați din dezbaterea recenta cu adversarul sau republican Donald…

- Consiliul editorial al prestigiosului cotidian american The New York Times i-a cerut, vineri, presedintelui Joe Biden sa se retraga din cursa pentru Casa Alba, dupa dezbaterea sa dezastruoasa cu Donald Trump din ziua precedenta, noteaza news,ro.

- Cele 32 de state membre ale NATO vor confirma miercuri nominalizarea premierului interimar olandez Mark Rutte in postul de secretar general al Aliantei, au anuntat marti surse diplomatice. Ambasadorii statelor membre vor oficializa aceasta numire in timpul unei reuniuni a Consiliului Atlanticului de…

- Interzisa de a participa la Jocurile Olimpice de la Paris (26 iulie-11 august 2024) din cauza invaziei Ucrainei, Rusia desfașoara o campanie concertata pentru a discredita evenimentul sportiv planetar, a avertizat, intr-un nou raport citate de Metro, „Microsoft’s Threat Analysis Center” (MTAC - Centrul…