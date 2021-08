Holly Humberstone lanseaza melodia “Please Don’t Just Leave Me Yet” si anunta lansarea urmatorului EP

Stiri pe aceeasi tema

- Alexandrion Wines & Spirits, parte din Alexandrion Group, patrunde dinamic pe piața din Grecia prin activitați de import, distribuție și promovare a bauturilor alcoolice și vinurilor in tara. Compania vinde produse Alexandrion Group in Grecia, dar este și reprezentantul exclusiv a 23 de producatori…

- Axis Communications, lider global in echipamente video de rețea, anunța lansarea camerei PTZ AXIS Q6078-E, care ofera o rezoluție UHD 4K cu zoom de 20x, pentru o calitate video excepționala. Modelul ofera imagini de ansamblu și detalii de calitate, in culori vii și clare. Imagine AXIS Q6078-E vine insoțita…

- PENNY Romania continua angajamentul fața de fotbalul romanesc și lanseaza SuporteRO – prima marca proprie realizata in parteneriat cu Federația Romana de Fotbal. Lansarea noului brand și a platformei de comunicare „Fotbalul ne unește”, ce il are in prim-plan pe Cabral, marcheaza șase ani de continuitate…

- Blue Air anunta lansarea primului serviciu ultra-low-cost direct pe ruta Iasi - Londra Heathrow Terminal 2, prin introducerea a doua zboruri saptamanale, conform agerpres. Un comunicat de presa al operatorului aerian arata ca noile zboruri au inceput sa fie operate din data de 29 mai, iar preturile…

- Holly Humberstone este o artista cu o intelegere profunda de a spune povesti prin intermediul pieselor pe care le prezinta publicului. Melodia “The Walls Are Way Too Thin” a fost scrisa intr-o perioada de dificila, in care artista se simtea pierduta in noul oras, fiind departe de casa. Videoclipul melodiei…

- Spitalul Municipal Campina, in calitate de beneficiar, deruleaza proiectul “Consolidarea capacitații de gestionare a crizei sanitare COVID-19 la spitalul Campina”, Cod SMIS 142249, finanțat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operațional Infrastructura Mare 2014-2020, Axa Prioritara…

- ATP Group și-a extins portofoliul de produse prin producția autovehiculelor de transport persoane ATP Trucks Automobile, compania romaneasca producatoare de autovehicule de transport rutier și persoane, anunța lansarea pe piața a autobuzului electric ATP Bus e-UpCity. Produsul ATP Bus face parte dintr-o…