Stiri pe aceeasi tema

- Membrii trupei Manifest, Syan Lion și Seladon colaboreaza din nou, dupa 22 de ani și lanseaza piesa „Manifest”, prin intermediul careia cei doi artiști iși doresc sa uneasca romanii de pretutindeni, amintindu-le cat de importanta este dragostea pentru muzica și nu numai. „Pentru cei care nu știu, Manifest…

- INNA are o toamna extrem de activa din punct de vedere muzical. Artista lanseaza pentru a treia saptamana consecutiv o noua piesa ”Like That” in colaborare cu DJ-ul și producatorul spaniol Brian Cross. Piesa a fost compusa de Brian Cross, INNA, Joanna Navarro Crass, produsa de Brian Cross. Cu un lyric…

- Este scandalul momentului! Jador și Lino Golden s-au transformat din prieteni și parteneri de scena in dușmani?! Ce-i drept, cei doi nu au dorit sa explice mai mult de la ce a pornit scandalul intre ei, insa un lucru este sigur: cei doi nu mai lanseaza piesa pe care o aveau pregatita de ceva timp.

- Dupa ce a bubuit in toate topurile cu piesa „Cold Heart” alaturi de Dua Lipa, Elton John lanseaza o colecție de 16 piese, fiecare dintre ele fiind o colaborare neașteptata. Adica sa fim sinceri, nu ne-am fi imaginat niciodata ca vom auzi piese de la Elton John cu Brandi Carlile, Charlie Puth, Dua Lipa,…

- Se spune ca prima dragoste nu se uita niciodata. Dar nu cumva acest adevar este valabil pentru absolut toate relațiile pe care le avem? Oricat de mult am incerca sa uitam, sunt anumite amintiri care tot apar in gandurile noastre. Iar, de multe ori, acele amintiri sunt intocmai cu și despre persoanele…

- LILHUDDY (aka Chase Hudson) lanseaza mult anticipatul album de debut – „Teenage Heartbreak”. Materialul include single-urile lansate anterior „21st Century Vampire”, „The Eulogy Of You and Me”, „America’s Sweetheart” și „Don’t Freak Out” featuring iann dior, solistul trupei All-American, Tyson Ritter…

- Dupa ce a lansat EP-ul “Revelacion”, in totalitate in limba spaniola, Selena Gomez a revenit cu o colaborare tot in zona latino, alaturi de Camillo. Piesa “999” beneficiaza de un videoclip regizat de catre Sophie Muller. Materialul “Revelacion”, primul EP latino al Selenei, a petrecut 19 saptamani consecutiv…

- „Iubește-ma cum se cuvine/ Sau pleaca și uita de mine”, canta cu tarie artista.Cu siguranța noi nu putem uita de Alexa Dragu. De la debutul artistei cu piesa „Sub efectul tau”, lansata pe 21 mai 2021, Alexa Dragu a mai lansat pana in prezent patru piese originale, „Nu ma las”, „Ma intorc la mine”, „Haos”…