Holly Humberstone a lansat melodia Sleep Tight

- Renumitul artist britanic Ed Sheeran a lansat un remix al piesei "2step" in colaborare cu Lil Baby, iar videoclipul a fost filmat in Kiev, Ucraina inainte de izbucnirea conflictului armat, pe 24 februarie.Melodia originala a aparut pe cel de al cincilea album al sau, intitulat " " si lansat in anul…

- Videoclipul filmat cu tancul pe strazile din Ramnicu Valcea a fost lansat pe Youtube. Melodia „Tancuri de razboi“ este o manea a cantaretului Dani Mocanu. La filmari, blindatul a lovit mai multe masini parcate in centrul orasului. Soferul a motivat ca a vrut sa evite un copil care-i aparuse in fata.

- Intr-un an rar in care John Legend nu a fost nominalizat la un premiu Grammy, caștigatorul EGOT și-a facut simțita prezența la spectacolul din 2022, debutand noua sa melodie „Free” la ceremonia de duminica, 3 aprilie. Legend a onorat Ucraina cu spectacolul sau live, aparand pe scena la pian, in urma…

- MISSY CRISSY, aka Cristine Popa, a lansat o noua melodie, intitulata ”Locka”. Textul a fost scris de catre MISSY CRISSY, muzica a fost asigurata de catre Acsinte Florin, iar mixul a fost facut de Mihai Grecan. Melodia vorbește despre relațiile obsesive și despre greutatea resimțita in incercarea de…

- HAIM a lansat piesa “Lost Track”. Videoclipul este regizat de colaboratorul lor de lunga durata Paul Thomas Anderson. Melodia a fost scrisa de HAIM și produsa de Danielle Haim, John DeBold și Ariel Rechtshaid. Haim a postat versurile piesei “I’ll never get back what I lost track of” pe Instagram, spunand:…

- Trupa timișoreana The Bandits a lansat un nou single care poarta numele de Revoluția Iubirii, care conform muzicienilor care alcatuiesc aceasta formație „vorbește cu umor despre o schimbare pe care o așteptam cu toții, dar intarzie sa apara“. Sorin Stroie – chitara, Alexandru Munteanu – tobe, Tibor…

- Un nou produs “Hood Famous” este fresh și gata de lansare. Johny Romano feat. Connect-R aduce in atenția fanilor sai o piesa care va atrage atenția tuturor: “Polițai”! Melodia este inspirata din realitate iar cei doi artiști explica exact de ce au denumit-o așa! “Piesa lui Johny, din start, nu trebuie…

- Proiectul cultural Remix ID a lansat un nou material sonor in cadrul caruia binecunoscutul producator și DJ K-lu a remixat melodia „Retem Retem”, un cantec de dragoste și nostalgie, inregistrat de catre Jozsef Balint, etnic maghiar din Dumbravița. Melodia vine la scurt timp dupa ce in cadrul aceluiași…