Holeră la Mariupol? In Ucraina, dupa ce razboiul a scos tot ce era mai cumplit in omenire, incepe sa se vorbeasca despre holera. Da, da, boala aia epidemica grava, adesea mortala, provocata de o bacterie și caracterizata prin crampe stomacale foarte dureroase, varsaturi și diaree, care duc la o puternica deshidratare a organismului. Despre care, cel puțin in Europa, se credea ca e eradicata. Hai sa ne oprim la Mariupol, oraș bombardat și-n dunga. Unde au murit oameni pe capete. Și care au fost ingropați pe unde s-a putut. Care a fost ingropat. Ca mulți, sa fiu scuzata, au putrezit pe unde au fost omorați. Acum, rușii,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

