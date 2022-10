Holera face ravagii în Haiti - OMS va solicita vaccinuri orale contra bolii Un purtator de cuvant al Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) a spus marti ca in Haiti sunt instalate corturi pentru tratarea holerei si ca va solicita de asemenea furnizarea de vaccinuri orale contra bolii care a revenit in mod neasteptat pe teritoriul acestei tari paralizata de confruntarile dintre grupari armate, informeaza Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

