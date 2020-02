Stiri pe aceeasi tema

- Institutul de Sanatate Publica din Etiopia (EPHI) a anuntat sambata ca un focar de holera la nivel national a provocat moartea a 76 de persoane, relateaza Xinhua. Epidemia actuala de holera din Etiopia afecteaza in special statele regionale Somali, Popoarele, Nationalitatile si Natiunile Sudice si Oromia,…

- Coronavirusul a blocat 9.300 de oameni, intre care 17 romani, pe nave de croaziera in Asia.In Hong Kong turiștii au debarcat dupa ce nimeni nu s-a imbolnavit,un vas a fost refuzat de 4 tari, deși niciun pasager nu e infectat, iar 3.700 sunt in carantina la bordul unui vas ancorat in portul Yokohama,…

- In actualizarea sa zilnica, comisia de sanatate din provincia chineza a raportat, de asemenea, o crestere accentuata a numarului de persoane infectate, cu 2.345 de cazuri noi confirmate in Hubei, centrul Chinei, care este focarul noii epidemii. In total, 19.950 de persoane sunt infectate cu noul…

- Virusul din orasul chinez Wuhan reprezinta o „urgența de sanatate publica de interes internațional”, a anuntat joi seara Organizatia Mondiala a Sanatatii (OMS), în conditiile în care epidemia se extinde în afara Chinei, potrivit Mediafax. OMS folosește termenul de „urgența…

- Perioada de incubație a noii tulpini decoronavirus aparuta in orașul Wuhan, din centrul Chinei, este, in medie, de 5,2zile, dar poate varia de la pacient la pacient, susțin cercetatorii chinezi,informeaza AFP, citata de Agerpres.Intrucat estimarea este preliminara și “imprecisa”, se justifica “o perioada…

- Virusul ucigaș ce a ingrozit intreaga omenire a dat naștere multor teorii ale conspirației. Pentru mulți, nu este o coincidența faptul ca virusul a aparut in orașul Wuhan, intrucat aici se afla un institut unde cercetatorii chinezi studiaza cele mai periculoase și contagioase boli din lume.

- Ploile torentiale care s-au abatut in noaptea de vineri spre sambata asupra regiunii West Pokot, la circa 350 de kilometri nord-vest de Nairobi, au daramat mai multe locuinte."Au fost gasite 12 cadavre, iar cautarile continua", a declarat presei comisarul districtului West Pokot, Apollo…