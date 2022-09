Stiri pe aceeasi tema

- forbROCA Agri RDF, holdingul de agricultura al ROCA Investments și Vetimex Capital, compania de investiții a familiei Andrea și Ferenc Korponay, care deține firma Dachim, au semnat pentru integrarea Dachim in ROCA Agri RDF. Prin aceasta tranzacție, holdingul ROCA Agri RDF iși va adauga la portofoliu…

- The entire agricultural area of the country will be protected from drought until 2027 by building irrigation systems, but there will also be investments in hail prevention systems, the Minister of Agriculture and Rural Development, Petre Daea, said in western Arad, on Friday. Fii la curent…

- Compania Air Connect se axeaza momentan pe zboruri interne, dorind sa conecteze aeroporturile oraselor mari inte ele. Primele orase din Romania vizate sunt Bucuresti, Oradea, Arad, Timisoara, Craiova, Targu Mures, Sibiu si Baia Mare. De inceput doar Baia Mare, Cluj, Sibiu, Targu Mures si Suceava, vor…

- MindHub, rețeaua internaționala de școli de cursuri de programare pentru copii și adolescenți, anunța reinceperea Școlii de Vara in centrele sale din Romania. Cu ajutorul tehnologiei, copiii pot descoperi lumea roboticii in cadrul unor workshop-uri de arta și creativitate, de programare și explorare…

- Copiii refugiati din Ucraina au fost inregistrati pe platforma "Primero" Foto: Mihai Miclauș - Radio Cluj RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - 830 de copii refugiati din Ucraina au fost înregistrati în prima saptamâna pe platforma "Primero", care se ocupa de…

- Ministrul Investitilor si Proiectelor Europene, Marcel Ioan Bolos, a participat astazi la Conferinta Clubul Fermierilor Romani - Regiunea Banat, eveniment organizat in parteneriat cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara a Banatului si dedicat fermierilor din judetele Timis, Arad…

- Compania romaneasca ROCA Investments, prin parteneriatul cu RDF SA, anunța lansarea celui de-al doilea pilon strategic de investiții – holdingul de agricultura ROCA Agri RDF. Cu un portofoliu in continua expansiune și cu activitați in distribuția de input-uri, trading de cereale, producție agricola,…

