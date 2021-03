Stiri pe aceeasi tema

- Șaizeci la suta din cetațenii ungari ar munci pentru patronii din strainatate care ar crea condiții pentru desfașurarea activitații de acasa, din Ungaria. Cei mai mulți ar munci de la distanța pentru firmele din Austria, Germania, Marea Britanie, Statele Unite și Elveția, conform Boston Consulting Group.Romania,…

- Clubhouse este o noua rețea de socializare disponibila de ceva vreme, dar a primit multa atenție in ultimele saptamani – ceea ce a determinat chiar Twitter și Facebook sa lucreze cu concurenții. Un nou raport arata ca Clubhouse, care este exclusiv pentru iOS deocamdata, a fost deja descarcat de 8 milioane…

- BUCURESTI, 19 ian – Sputnik. „Fondul de Investiții Directe din Rusia (RDIF, fondul suveran de avere al Rusiei) și Centrul Național de Cercetare pentru Epidemiologie și Microbiologie, numit dupa [omul de stiinta] N. F. Gamaleia (Centrul Gamaleia), anunța infiintarea unui Comitet consultativ științific…

- Echipa de experti a Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) trimisa sa ancheteze originea coronavirusului a sosit azi in China, la Wuhan, orașul considerat un timp leagan al pandemiei. Imagini cu sosirea echipei au fost difuzate in direct la postul national de televiziune CGTN, scrie agerpres . Aceasta…

- Drogurile au fost confiscate in noiembrie si doi suspecti in varsta de 28 si respectiv 35 de ani au fost arestati, a precizat politia. Dupa ce a gasit un pachet cu cocaina in urma unei informatii, politia a facut perchezitii in apartament si a gasit alte 84 de pachete cu cocaina ascunse intr-un dulap,…

- Peste un milion de persoane din Uniunea Europeana au primit o doza de vaccin impotriva COVID-19, germanii, italienii și polonezii aflandu-se pe primele locuri, informeaza AFP, citata de Agerpres.De la finalul lunii decembrie, atunci cand a inceput campania de vaccinare, cel puțin 1,1 milioane de persoane,…

- Germania analiza, luni, daca sa permita o amanare a administrarii celei de-a doua doze de vaccin al Pfizer/BioNTech impotriva Covid-19, pentru ca un numar mai mare de oameni sa primeasca prima doza, dupa o decizie similara luata de Marea Britanie saptamana trecuta, transmite Reuters, potrivit news.ro.Separat,…