Stiri pe aceeasi tema

- Vizita presedintelui Iohannis la Kiev este vazuta de expertii in politica externa drept un moment cu mize fundamentale. Pe de o parte, Romania se alatura taberei pacifistilor europeni, moderatilor care vor o incheiere rapida, negociata, a razboiului din Ucraina.

- Utilizarea pajiștilor aflate in domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor se va putea face numai de catre crescatorii de animale, persoane fizice sau juridice care au animale inscrise in Registrul National al Exploatațiilor (RNE) și/sau in Sistemul de identificare și inregistrare a ecvideelor…

- Indicele global al preturilor produselor alimentare a scazut usor si in luna mai, pentru a doua luna consecutiva, dupa ce in luna martie a atins un maxim istoric, chiar daca preturile la cereale si carne continua sa creasca, a anuntat vineri Organizatia Natiunilor Unite pentru Alimentatie si Agricultura…

- Domeniul agroalimentar este susținut cu microgranturi in suma unica de 5.000 de euro / beneficiar, in scopul diminuarii efectelor crizei de COVID. Banii pot fi ceruți de la Agenția de Plați și Intervenție pentru Agricultura (APIA) atat de firme, cat și de persoanele fizice autorizate care au avut activitate…

- Inscrierile pentru masura "Microgranturi in domeniul agroalimentar" incep vineri, 27 mai 2022, informeaza Agentia de Plati si Interventie pentru Agricultura (APIA). Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER ×…

- Fermele de bovine (lapte și carne), in sectorul zootehnic, alaturi de sere și solarii (vegetal) au atras cele mai mari investiții din agribusiness-ul romanesc, in primele patru luni din acest an. Valoarea anunțata a proiectelor se ridica la 300 de milioane de euro, cele mai multe fiind inregistrate…

- Prețurile mondiale ale marfurilor alimentare au facut un salt semnificativ in martie pentru a atinge cele mai inalte niveluri de pana acum, pe masura ce razboiul din regiunea Marii Negre a raspandit șocuri pe piețele pentru cereale de baza și uleiuri vegetale, a raportat astazi Organizația Națiunilor…

- Traderii au exportat primele livrari de porumb ucrainean catre Europa cu trenul, deoarece porturile sale la Marea Neagra sunt blocate in urma invaziei armatei rusesti, a anuntat duminica firma de consultanta in agricultura APK-Inform, transmite Reuters. Ucraina este un mare producator si exportator…