- Compania de stat Hidroelectrica a incheiat primele noua luni ale acestui an cu un profit de 3,5 miliarde de lei, cu 37,4% mai mare decat anul trecut. Astfel, Hidroelectrica a produs in primele noua luni ale anului 10,6 TWh de energie electrica, din care 10 TWh din producție proprie, in scadere cu circa…

- Exportul de energie electrica a fost, in primele noua luni, de 5,111 miliarde kWh, in crestere cu 424,6 milioane kWh, fata de aceeasi perioada din 2021, arata datele publicate luni de Institutul National de Statistica (INS). „In perioada 1.I-30.IX.2022, resursele de energie primara au scazut…

- ”Veniturile totale realizate in perioada ianuarie-septembrie 2022, in valoare de 387,5 milioane lei sunt cu 107 milioane lei (38%) mai mari in comparatie cu veniturile realizate in perioada similara a anului precedent (280,6 milioane lei) si cu 53,9 milioane lei (16%) mai mari, comparativ cu valoarea…

- ”Telekom Romania a incheiat trimestrul al treilea cu venituri in valoare totala de 76,8 milioane de euro. Perioada de noua luni s-a incheiat cu o crestere de 0,3%, fata de noua luni 2021, pana la 233,4 milioane de euro”, anunta compania. La 30 septembrie 2022, Telekom Mobile inregistra 4,08 milioane…

- Retragerea contactless a numerarului la bancomatele si multifunctionalele BCR este implementata la 315 bancomate BCR din intreaga tara. Clientii au posibilitatea sa realizeze tranzactii cu carduri bancare, dar si cu telefoane, ceasuri, bratari sau alte dispozitive inteligente dotate cu tehnologia NFC.…

- Exporturile de cereale si preparate pe baza de cereale, in primele sapte luni ale acestui an, au crescut pana la aproape 3,126 miliarde euro, fiind mai amri cu 74,8% comparativ cu perioada similara din 2021, conform datelor centralizate de Institutul National de Statistica. Varful a fost atins in martie,…

- Ministrul Antreprenoriatului si Turismului, Daniel Cadariu, a anuntat marti, intr-o conferinta de presa, ca in anul 2022, fata de anul 2021, se inregistreaza o crestere totala a numarului de turisti de 37%, de la 3,2 milioane la 4,4 milioane, el aratand ca in primele sase luni ale anului sunt deja…

