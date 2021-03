Holcim lansează o gamă de betoane verzi Holcim Romania, cel mai mare producator local de ciment, lanseaza o gama de betoane verzi, cu emisii de CO2 reduse cu peste 30%, creata pentru a accelera tranziția catre construcțiile sustenabile. Noua gama de betoane verzi are un spectru larg de utilizare, de la construcții civile rezidențiale și non-rezidențiale, construcții industriale și hidrotehnice, construcții speciale industriale și pana la construcții speciale pentru transporturi pe apa și structuri marine. Prin intermediul noii game de betoane de inalta performanța, Holcim Romania contribuie activ la reducerea amprentei de CO2 a oricarei… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

