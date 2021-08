Stiri pe aceeasi tema

- Un moment penibil a avut loc, duminica, la conferinta de alegeri a PNL Vrancea. Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a spus ca la finalul conferintei va merge la consult la un senator liberal de Vrancea, medic de profesie, intrucat este ragușit. La finalul discursului Guran a aflat ca medicul pe care…

- Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a gafat, generand un moment hilar duminica, la conferinta de alegeri interne a PNL Vrancea. Guran a afirmat ca nu va avea un discurs lung fiindca e ragusit si ca, la finalul conferintei, va merge la un consult la un senator liberal de Vrancea, medic de profesie.…

- Liderul senatorilor PNL, Virgil Guran, a gafat, generand un moment hilar duminica, la conferinta de alegeri interne a PNL Vrancea. Guran a afirmat ca nu va avea un discurs lung fiindca e ragusit si ca, la finalul conferintei, va merge la un consult la un senator liberal de Vrancea, medic de profesie.…

- „Eu vorbesc despre ceea ce avem noi astazi in CNI. Eu asa lucrez, cu date. In CNI avem deja proiecte de 7 miliarde de lei si pornim de aici. Putem sa avansam orice cifra vrem: 80 de miliarde, 90 de miliarde. Putem sa avansam ce vrem noi, dar astazi si ceea ce putem sa finantam in momentul acesta prin…

- PSD nu va susține un guvern mioritar PNL, spune Marcel Ciolacu. „PSD este cel mai mare partid din Romania. Mai mult, a și caștigat alegerile. Ma vedeți pe mine, il vedeți pe Paul Stanescu, pe Fredi (Alfred Simonis – n.r.), pe Sorin (Grindeanu – n.r.) ca vom susține vreodata sa ramana Raluca Turcan,…

- Președintele Camerei Deputaților, Ludovic Orban, s-a amuzat, miercuri, la Parlament, pe marginea moțiunii de cenzura anunțata de PSD. „Moțiunea simpla contra ministrului Cristian Ghinea va fi dezbatuta luni, de la ora 16.00, iar votul va fi marți”, a spus Ludovic Orban. Liderul PNL a adaugat,…

- ​Guvernul nu exclude aprobarea unei ordonanțe de urgența prin care sa amâne creșterea alocațiilor de la 1 iulie. Anunțul a fost facut joi de premierul Florin Cîțu. „Colegii mei din coalitie au fost acolo când am aprobat bugetul pe anul acesta. Am discutat anul acesta despre…

- Liderul PNL, Ludovic Orban, a declarat miercuri, la Parlament, ca au existat discuții cu Bruxelles-ul și in coaliție despre majorarea varstei de pensionare, dar nu s-a luat o decizie in acest sens. „De discutat evident ca s-a discutat acest subiect si nu e un subiect nou pe piata, dar nu s-a…