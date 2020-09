Stiri pe aceeasi tema

- Singur... atat de singur! BRomania a aratat ca atunci cand ramai fara prieteni, trabucul la nevoie se cunoaște! Matei Dima nu a stat pe ganduri și a gasit o alta alternativa, insa nu tocmai sanatoasa! Vlogger-ul a dat iama in vicii pentru a-i ține de urat! Iata cum a fost surprins de catre paparazzii…

- Subventionarea achizitiei de centrale individuale de apartament, transportul public gratuit si amplasarea Columnei lui Traian in Piata Victoriei se numara printre proiectele pe care le propune pentru Bucuresti fostul premier Calin Popescu Tariceanu, candidat ALDE la Primaria Capitalei. "Ceea ce va propunem…

- Un client al Bancii Transilvania ar fi fost scos din sarite de faptul ca reprezentanții acesteia i-ar fi cerut sa iși justifice banii, motiv pentru care ar fi trimis un mesaj verde-n fața cu planul lui de cheltuieli.

- Celebrul vlogger Selly a postat recent un video in care a angajat un actor care sa-l sperie pe prietenul sau Gami. Asa cum si-a obisnuit fanii, vloggerul a strans peste un milion de vizualizari. Fanii au reactionat imediat si au tinut sa precizeze ca aceasta gluma a fost una imatura care poate ave…

- O serie de date publice arata ca CN Unifarm SA, societatea naționala de distrubuție a produselor medicale și farmaceutice, condusa pana de curand de Adrian Ionel, a incheiat contracte de vanzare-cumparare pentru materiale de protectie impotriva noului coronavirus inca de pe 6 martie 2020. La data incheierii…

- Selly a susținut astazi a douaa proba a examenului de Bacalaureat și a impartașit cu fanii sai impresiile de dupa. Vlogger-ul este sigur pe cunoștințele sale și este mai mult decat convins sa va promova acest examen cu o nota maxima!

- Florin Zamfirescu și Catalina Mustața au divorțat in urma cu 7 ani. Cei doi au fost impreuna 20 de ani, insa abia acum, actorul scoate la iveala amanunte incredibile din fosta casnicie. Mai mult, acesta a dezvaluit pentru prima data, cand au inceput problemele.„Noi cand ne-am desparțit... Noi am avut…

- Romanița Iovan are toate cunoștințele despre moda, insa cand vine vorba despre sanatate vedeta o gafeaza din plin! Punand banii pe primul loc, celebra femeie de afaceri a demonstrat ca nu o sperie nimic și ca are curaj chiar și in fața temutului COVID-19. Iata cum a fost surprinsa faimoasa creatore…