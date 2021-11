Hocheiul și patinajul artistic, aduse în lumina reflectoarelor la Tg. Mureș Astazi, deschiderea patinoarului din Parcul Municipal Targu Mureș este incoronata de o demonstrație de patinaj artistic susținuta de patinatori din lotul național al Romaniei. De asemenea, pe gheața vor intra și tinerii hocheiști din cadrul CSM Targu Mureș pentru o partida demonstrativa. Promovarea patinajului este importanta deoarece sportul nu este practicat in Romania, iar infrastructura […]... Source Citeste articolul mai departe pe infomures.ro…

Sursa articol si foto: infomures.ro

