- Corona Brasov Wolves a anuntat ca nu se va prezenta la urmatoarele patru meciuri din Erste Liga la hochei pe gheata din cauza cazurilor pozitive la Covid-19 din lot si le va pierde la ”masa verde”, dupa ce conducerea ligii regionale a refuzat reprogramarea partidelor. „Conducerea acestei ligi nu se…

- HC Gheorgheni a invins-o pe MAC HKB Ujbuda cu scorul de 3-2 (1-0, 1-0, 0-2, 0-0, 1-0), dupa suturile de departajare, marti seara, la Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheata. Harghitenii au condus cu 2-0, prin golurile marcate de Arnold Sillo si Sebastien Sylvestre, gazdele au reusit…

- Cele trei echipe din Romania, prezente in Erste Liga la hochei pe gheața, disputa vineri seara noi jocuri in Ungaria. Corona Brașov intalnește pe Fehervari Titanok, Sport Club Miercurea Ciuc pe DVTK Miskolc, iar Hochei Club Gheorgheni are ca adversara formația din Dunaujvaros. Joi seara, Sport Club…

- Fiecare pensionar din Ungaria va primi o prima de pensie a carei valoare va fi aceeasi pentru toata lumea, de 80 000 de forinti (1100 lei), sumele urmand sa fie platite la finalul lunii noiembrie, a anuntat prim-ministrul ungar Viktor Orban, vineri, la emisiunea „Buna dimineata, Ungaria!" a postului…

- In Erste Liga la hochei pe gheața, vineri, 24 septembrie, sunt programate mai multe meciuri, printre care cel dintre Hochei Club Gheorgheni și Sport Club Miercurea. Inaintea acestui joc,programat de la ora 18.30, formația ciucana ocupa cea de-a treia poziție in clasament, fiind la egalitate de puncte,…

- Unul dintre cei mai importanti artisti contemporani din Ungaria va avea vernisajul expozitiei E ușor sa te ineci in afirmații adanci in 24 octombre la camera K"ARTE . Pal Gerber (1956, Tatabanya), caștigator al Premiului Munkacsy, traiește și lucreaza la Budapesta. A intrat pe scena de arta ca reprezentant…

- Corona Brașov, Sport Club Miercurea Ciuc și Hochei Club Gheorgheni vor participa in viitoarea ediție a competiției de hochei pe gheața Erste Liga, care va debuta la 17 septembrie. Alaturi de cele trei formații din Romania, vor mai fi prezente echipele ungare DVK Miskolc, Uni Gyor Eto, Fevervari Titanok,…

- CFR Cluj își joaca șansa de a ajunge în Play-off-ul Ligii Campionilor în returul de marți seara cu Young Boys Berna. În deplasare, elevii lui Marius Șumudica încearca sa tranșeze calificarea dupa ce în tur, scorul a fost 1-1. În turul de la Cluj, CFR…