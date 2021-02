Stiri pe aceeasi tema

- Hochei Club Gheorgheni intalnește, vineri seara, pe teren propriu, de la ora 18.30, pe Corona Brașov, intr-un meci care conteaza atat pentru Erste Liga, cat și pentru Campionatul Național de hochei pe gheața. Cele doua formații s-au intalnit, luni și marți, la Brașov, gruparea de sub Tampa caștigand…

- La sfarșitul saptamanii curente și la inceputul urmatoarei au fost programate trei duble intalniri in Campionatul Național de hochei pe gheața: Sportul Studențesc București – Hochey Club Gheorgheni 1-19 (vineri, 12 februarie) și 3-18 (sambata, 13 februarie, la Gheorgheni); Corona Brașov – Sport Club…

- Vineri, 29 ianuarie, la Miercurea Ciuc și Gheorgheni, s-au disputat doua meciuri in Erste Liga de hochei pe gheața, ambele fiind caștigate de formațiile harghitene, in confruntari cu echipe maghiare. Sport Club Csikszereda a dispus de MAC Ujbuda Budapest cu 5-2, iar Hockey Klub Gheorgheni a invins cu…

- Joi, 14 ianuarie, in Erste Liga de hochei pe gheața s-au disputat doua meciuri, ambele pe patinoare din capitala Ungariei: UTE Budapest – Hockey Klub Gheorgheni 3-1 și Opten Vasas HC Budapest – Corona Brașov Wolves 2-5. „Lupii" brașoveni (FOTO de arhiva, in galben-albastru) au fost conduși cu 2-0 la…

- Sport Club Miercurea Ciuc și Corona Brașov disputa, vineri seara, in Ungaria, noi jocuri in Erste Liga la hochei pe gheața. Ciucanii intalnesc formația Fehervari Titanok, iar brașovenii ii au ca adversari pe cei de la UTE Budapesta. In partidele susținute, joi, Sport Club s-a impus in fața lui Fehervari,…

- Primele jocuri ale Anului Nou in Erste Liga de hochei pe gheața s-au disputat vineri, 1 ianuarie: UTE Budapest – DEAC Debrecen 7-5 și Fehervari Titanok – Dunaujvarosi Acelbikak 3-4. Duminica, 3 ianuarie, au fost programate patru meciuri: FTC-Telekom Ferencvaros Budapest – MAC Ujbuda Budapest 6-4, Hockey…

- Corona Brașov a caștigat, marți, cu scorul de 8-0 (2-0, 5-0, 1-0), cea de-a doua partida susținuta pe teren propriu cu formația harghiteana Sapienția U23, din Campionatul Național de hochei pe gheața. In primul meci, disputat luni, tot la Brașov, gruparea de sub Tampa se impusese cu scorul de 7-0 (4-0,…

- Gruparea de sub Tampa a cedat, luni seara, pe teren propriu, cu scorul de 2-3, dupa loviturile de departajare, in fața echipei ungare UTE Budapesta, intr-un meci din Erste Liga la hochei pe gheața. Dupa cele 60 de minute regulamentare de joc și cele 5 minute de prelungiri (timp suplimentar), scorul…