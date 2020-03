Hochei/Coronavorus: NHL - Un al doilea jucător de la Colorado Avalanche, testat pozitiv Un al doilea jucator al echipei Colorado Avalanche a fost testat pozitiv, a anuntat, sambata, echipa din Liga profesionista nord-americana de hochei pe gheata (NHL), citata de Reuters. Hocheistul, al carui nume nu a fost mentionat, este in autoizolare fata de colegii sai, staff, iar alte persoane care ar fi intrat in contact cu el au fost notificate, iar sanatatea lor este monitorizata, a precizat Avalanche. Anuntul duce la patru numarul jucatorilor din NHL infectati cu COVID-19. Un prim jucator de la Avalanche a fost testat pozitiv joi, de asemenea, fara a i se dezvalui numele, insa acesta pare… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Regatului Unit, Boris Johnson, a fost testat pozitiv cu coronavirus și se afla in autoizolare dar va conduce in continuarea acțiunile guvernului impotriva pandemiei, relateaza Reuters”In ultimele 24 de ore am dezoltat simptome ușoare și am fost testat pozitiv cu

- Seful de cabinet al presedintelui nigerian a fost testat pozitiv pentru coronavirus, a declarat marti o sursa oficiala, relateaza Reuters, citata de Agerpres. Infectarea cu coronavirus a lui Abba Kyari, in varsta de 70 de ani, reprezinta un potential pericol de imbolnavire pentru presedintele Muhammadu…

- Martti Ahtisaari, fost președinte al Finlandei, a fost testat pozitiv la noul coronavirus, a informat biroul sau de presa, potrivit Reuters.”Infectia a fost confirmata luni, 23 martie. Presedintele Ahtisaari se simte bine, data fiind situatia”, a comunicat biroul ex-presedintelui finlandez.In varsta…

- Sean Payton, antrenorul echipei New Orleans Saints, a fost testat pozitiv la Covid-19, acesta fiind primul caz de infectare cu noul coronavirus din Liga profesionista de fotbal american (NFL), informeaza Reuters potrivit Agerpres. Payton a declarat pentru ESPN ca a fost testat in cursul zilei de…

- Actorul american Daniel Dae Kim, cunoscut pentru serialul ''Hawaii 5-0'', a anuntat ca a fost testat pozitiv pentru noul coronavirus, informeaza Reuters. Vedeta a anuntat vestea intr-o postare pe Instagram si un filmulet inregistrat la casa sa din Hawaii, unde se afla in carantina. …

- Ministrul de interne din Australia, Peter Dutton, a fost testat pozitiv pentru coronavirus, scrie Reuters. "În aceasta dimineața, m-am trezit cu temperatura și dureri în gât. Am contactat imediat Departamentul de Sanatate din Queenslan și am fost testat pentru…

- Atacantul Manolo Gabbiadini (28 ani), de la Sampdoria Genova, a devenit al doilea fotbalist din Serie A care a fost depistat pozitiv la coronavirus, a anuntat, joi, clubul sau, citat de Reuters. Juventus a confirmat miercuri ca fundasul Daniele Rugani a fost testat pozitiv la noul coronavirus, care…

- O femeie in varsta de 38 de ani, care s-a intors recent din Italia, a fost testata pozitiv cu coronavirus, scrie Reuters , citat de AgerPres. Anunțul a fost confirmat astazi, de catre Ministerul Sanatații din Grecia.