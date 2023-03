Stiri pe aceeasi tema

- SC Miercurea Ciuc a invins-o pe CSA Steaua Bucuresti cu scorul de 8-5 (3-2, 2-2, 3-1), joi, pe Patinoarul ''Vakar Lajos'' din Miercurea Ciuc, intr-un meci din Campionatul National de hochei pe gheata, informeaza Agerpres. Pentru campioni a fost a sasea victorie consecutiva. Fii la curent cu…

- LNBM, et. 21 CSM Targu Mures – CSM Galati 94-92 (20-16, 31-24, 21-25, 22-27) Marcatorii nostri: Martinic 23 (4×3) + 7 ass, Mathis 22 (4×3), Santa 21 + 9 rec(8 off. rec) + 6 ass(!), Gajovic 10 (1×3), Lowrance 7 (1×3), Boloni 5 (1×3), Person 4 + 9 rec, Solopa 1, Solyom 1 a mai jucat Borsa Am inceput in…

- Echipa noastra de U19 a jucat la Cluj Napoca meciul pentru calificarea in turneul final al Cupei Romaniei la futsal. Echipa insotita de antrenorul Kovacs Lajos a invins cu 8-4 dupa ce la pauza conducea tot cu 4 goluri, 5-1. Rezultat: Clujana Cluj – CSM Targu Mures 4-8 (1-5) Marcatorii nostri: Chertes…

- Haromszek „B" – CSM Targu Mureș 4-5 Marcatori: Balazs Botond 3X, Balazs-Becsi Tamas 2X Au fost multe aspecte pozitive in acest meci… A fost probabil cel mai intens meci de pana acum din acest sezon – a declarat antrenorul nostru, Vakar Lajos. Am avut foarte multe suturi la poarta, dar nu este ușor sa…

- Echipa noastra a caștigat la Turda in etapa a 14-a. Arieșul Turda – CSM Targu Mures 22-31 (12-16) A fost un meci consistent pe toata durata partidei, cu un aport pozitiv din partea tuturor jucatoarelor noastre, de la portari pana la ultima jucatoare inscrisa pe foaia de joc – a rezumat pe scurt antrenorul…

- CSU Targu Mureș incepe anul cu o victorie de 3 puncte in grupa „Elita" a Campionatului Național de junioare! „In jocul de duminica (15 decembrie, vs. CTF Mihai I București), am intalnit o echipa combativa, care frecvent ne-a pus in dificultate și ne-a aratat ca mai avem de muncit. Dar rezultatul ne…

- Turul campionatului in divizia A2 se incheie cu victoria in fața echipei CSU Oradea cu scorul 0 – 3 (14:25, 17:25, 18:25). „Am facut un meci foarte bun din toate punctele de vedere, am respectat tactica pe care am pregatit-o in ultima saptamana și acest lucru s-a vazut pe tabela. Am terminat prima parte…

- In zilele de 17-18 decembrie vor sosi la Targu Mures echipele din subcentrele Academiei Secuiene de Hochei. Patinoarul acoperit cu balon va prinde din nou viata, in ambele zile competitia va incepe la ora 9,30 si se va incheia tarziu dupa masa, cu premierile. Sambata se vor duela echipele de categoria…