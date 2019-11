Stiri pe aceeasi tema

- Echipa masculina de hochei pe gheata a Romaniei a fost invinsa de formatia Letoniei cu scorul de 5-3 (1-0, 1-0, 3-3), vineri, in primul sau meci din Grupa B a turneului Turkish Airlines Baltic Challenge Cup, care are loc la Tallinn (Estonia).

- Reprezentativa Spaniei s-a calificat, marti seara, la Campionatul European din 2020, remizand in deplasare cu Suedia, scor 1-1, in etapa a opta a grupei F, din care face parte si Romania, potrivit news.ro.Spania este a sasea natiune care obtine calificarea, dupa Belgia, Rusia (ambele grupa…

- ​Selectionata României va juca pentru locurile 5-6 la Campionatul Mondial de volei feminin Under-18 din Egipt, dupa ce a învins Peru cu scorul de 3-0 (25-20, 25-21, 25-17), vineri, la Ismailia, în prima partida pentru locurile 5-8, informeaza Agerpres.Francesca Alupei a fost cea…

- Echipa nationala Under 17 a Romaniei va participa la editia 2019 a Syrenka Cup, competitie organizata in perioada 6-11 septembrie de Federatia Poloneza de Fotbal. Cele 8 echipe participante au fost impartite in doua grupe dupa cum urmeaza: Grupa A – Polonia, Georgia, Norvegia, Elvetia si Grupa B – Anglia,…

- Romania, Estonia, Letonia, Lituania si Polonia au semnat o declaratie comuna, cu ocazia implinirii a 80 de ani de la semnarea Pactului Ribbentrop - Molotov, in care se face apel la guvernele tarilor europene sa ofere sprijin moral si material pentru investigatiile in curs ce vizeaza regimurile totalitare,…

- 'Lantul Baltic a fost un pas impresionant si important catre libertate si democratie in nordul, centrul si estul Europei', a declarat Merkel in mesaj, transmis unei conferinte de comemorare a evenimentului in capitala letona, Riga. 'Lantul Baltic arata cat de mult pot face oamenii prin mijloace pasnice…

- Președintele SUA, Donald Trump, a reluat atacurile la adresa statelor europene pe tema contributiilor proportionale la bugetul NATO, în mod particular menționând Danemarca, aparent în contextul refuzului categoric al acestei țari de a lua în considerare propunerea sa de vânzare…